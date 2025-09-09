Escassez de mão-de-obra prejudica obras em escolas

Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, é uma das escolas do RS que passam por obras. Porthus Junior / Agencia RBS

Se no passado o problema para a recuperação das escolas no Rio Grande do Sul era dinheiro, hoje, que existem recursos, a preocupação é a falta de mão de obra. Um balanço feito pela Secretaria de Obras mostra que das 186 escolas com trabalhos em execução, em 17 os serviços estão paralisados porque as construtoras não conseguem contratar operários por falta de interessados. Isso representa 9,1% do total.

Só no mês de agosto, o governo estadual destinou R$ 58 milhões para 51 obras de manutenção iniciadas por meio da Contratação Simplificada (CS), modelo mais ágil para a execução de trabalhos nos prédios públicos. Em abril de 2023, havia 93 obras autorizadas e 60 paralisadas.

As obras momentaneamente paradas ficam em Arroio do Meio, Arroio Grande, Canguçu, Carlos Barbosa, Cristal, Jaguarão, Porto Alegre, Rio Grande e Venâncio Aires. A situação não é exclusiva do Estado. Conforme a Sondagem da Construção de agosto, levantamento elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a escassez de trabalhadores qualificados é a principal limitação para o setor no país.

Segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e coordenador do Conselho de Infraestrutura da Fiergs, engenheiro Ricardo Portella, há uma generalizada falta de mão de obra, em todas as áreas, principalmente na indústria, e a construção civil não está fora desse processo.

— O Rio Grande do Sul, hoje, é um dos líderes nacionais no que se refere a obras. Foi o Estado que mais cresceu em obras públicas, muito em função das tragédias que tivemos, as enchentes, e por conta da infraestrutura que precisava ser qualificada. Temos relatos de empresas do Vale do Taquari e da região de Caxias do Sul, por exemplo, que estão com muita dificuldade para conseguir gente para trabalhar na construção — disse Portela à Secretaria de Obras.

Portella estima que a construção pesada necessite de cerca de 5 mil trabalhadores, principalmente agora, que estão começando as obras do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Para contornar o problema, há empresas aumentando salários ou buscando pessoal em outros estados, como no Nordeste, e até mesmo fora do país, na Venezuela.

Outro fator que explica a escassez de trabalhadores na construção civil é o Estado ter recuperado a capacidade de investir.

— O governador Eduardo Leite, ao colocar as finanças em dia, fez com que o Rio Grande do Sul deixasse de ser um Estado "desinvestidor", algo que historicamente foi nos últimos 50 anos, tirando recursos da sociedade e devolvendo muito pouco, para ser um Estado investidor — disse Portella, citando obras em escolas, barragens, estradas e os acessos municipais.

A análise de Portella soma-se ao retrospecto feito pela secretária de Obras Públicas, Izabel Matte:

— Nossos esforços, desde o início da gestão, foram para destravar as obras no Rio Grande do Sul. Deu certo, e os resultados são colhidos agora. Os números comprovam. Em alguns casos, porém, esbarramos em uma realidade que é da construção civil em todo o país: falta mão de obra. Ainda assim, são poucas os casos e estamos atuando junto às empresas para contornar o problema. A recuperação das escolas gaúchas não para.

Operários de todo o Brasil

Uma das empresas que executa obras em escolas gaúchas é a Potenza. O coordenador-geral Giovani Jeová Cândido de Almeida disse à secretaria que, para dar andamento aos trabalhos, precisou trazer 56 operários de outros estados: 45 de Pernambuco, seis da Paraíba e cinco de Minas Gerais. Eles foram lotados em Erechim, Santa Maria e na região metropolitana de Porto Alegre.

Pelo sistema de contratação simplificada o governo já investiu cerca de R$ 11 milhões em obras concluídas nas escolas gaúchas. No momento, há obras beneficiando 149 escolas, totalizando R$ 191,7 milhões.