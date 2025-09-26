Encontro do PL Mulher no RS, com presença de Michelle Bolsonaro, será em Soledade

Ex-primeira-dama estará no Rio Grande do Sul em outubro. JL ROSA / AFP

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Será em Soledade, no norte do Estado, o encontro nacional das mulheres do Partido Liberal com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Intitulado Grande Encontro do PL Mulher Nacional — Juntas, transformando o Brasil, o evento está marcado para o dia 25 de outubro, a partir das 8h.

A confirmação do local e do horário foi divulgada nesta sexta-feira (26), pela presidente estadual do PL Mulher, Adriane Cherini, que será a anfitriã do encontro. Michelle dividirá o palco com nomes de destaque da legenda no Estado, como as deputadas estaduais Adriana Lara e Kelly Moraes.

Na última quarta-feira, Michelle admitiu a possibilidade de disputar a Presidência em 2026 — já que Jair Bolsonaro (PL) foi condenado e está inelegível e o favorito da direita para substituí-lo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), indica que deve disputar a reeleição em São Paulo.

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, a ex-primeira-dama afirmou estar pronta para “cumprir a vontade de Deus” e se levantar como “uma leoa” para defender os valores conservadores.

Capital das pedras preciosas

Realizado na sua cidade natal, o evento será uma oportunidade de o deputado Giovani Cherini (PL-RS) celebrar o recém-oficializado título dado a Soledade de Capital Nacional das Pedras Preciosas. É de Cherini a autoria do projeto de lei que reconhece o município como um dos principais polos do produto no mundo.