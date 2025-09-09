Em meio ao julgamento de Bolsonaro, governo Trump faz grave ameaça ao Brasil

Porta-voz da Casa Branca diz que Trump "não tem medo de usar poderes econômico e militar para proteger liberdade de expressão". SAUL LOEB / AFP

Em uma daquelas entrevistas clássicas em que a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, tira dúvidas dos repórteres, emergiu uma ameaça para o Brasil em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionada se haveria novas sanções ao Brasil, Karoline respondeu:

— Eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração e o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo.

Pode ter sido apenas uma resposta genérica, mas dados os antecedentes de Trump, que aplicou um tarifaço de 50% nas exportações brasileiras, é preciso ficar atento para os movimentos do presidente dos Estados Unidos.

A porta-voz falou em “usar o poder econômico” e “o poder militar”. No tarifaço, Trump usou o poder econômico e, mesmo com as reclamações dos exportadores americanos, de que a China passou a comprar mais soja do Brasil, não recuou.

O que preocupa é a menção ao uso de poder militar. Estaria Trump planejando usar sua força militar para libertar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou estaria Karoline se referindo à Venezuela, mesmo que a pergunta tenha sido sobre o Brasil e o julgamento de Bolsonaro?

No momento, os Estados Unidos deslocaram navios para a costa da Venezuela, a pretexto de combater o narcotráfico, mas com perspectiva de usar a força militar para derrubar o governo da Venezuela, que não é reconhecido pelas principais democracias por suspeitas de fraude na eleição.

