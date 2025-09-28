Em caminhada para celebrar os 95 anos do Ministério da Educação, Lula alfineta Bolsonaro 

Lula e Janja caminham com ministros e funcionários do Ministério da Educação Ricardo Stuckert / Presidência da República,divulgação

O Ministério da Educação fez uma pesquisa entre seus servidores para saber como gostariam de celebrar os 95 anos da instituição. A sugestão vencedora foi com uma corrida e caminhada pelas ruas de Brasília. Neste domingo, o presidente Lula, o ministro Camilo Santana e outros integrantes do primeiro escalão, como Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Alexandre Padilha e Alexandre Silveira participaram da caminhada comemorativa. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente nacional do PT, Edinho Silva, participaram da caminhada de 3 quilômetros .

A celebração teve uma corrida de 5 e 10 quilômetros, com 6 mil inscritos, entre servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e comunidade em geral.

Usando camiseta vermelha, Lula e a primeira-dama, Janja, se diferenciaram dos ministros e funcionários do MEC, vestidos de azul e branco. Lula aproveitou a celebração para discursar em defesa da educação.

— Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência de que é por meio da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que a gente vai tornar o Brasil soberano — disse Lula em vídeo gravado durante a caminhada e postado nas redes sociais.

Ao final da corrida, Lula não conseguiu se conter e deu uma alfinetada no ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citar o nome do adversário: