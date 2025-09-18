Em Buenos Aires, governo do RS tenta atrair mais turistas da América Latina

Depois de celebrar a entrada recorde de turistas argentinos no Rio Grande do Sul, o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, vai a Buenos Aires na próxima semana para tentar ampliar a o número de visitantes da América Latina. O governador Eduardo Leite e o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, vão a Buenos Aires participar da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), de 23 a 27 de setembro, e lançar a campanha de verão que mostra as atrações das diferentes regiões do Estado.

No sábado (27), serão apresentados os destaques da gastronomia, dos vinhos e espumantes gaúchos em coquetel para convidados. A Secretaria de Turismo aproveitará a visibilidade da FIT para promover um dos seus maiores e mais consolidados produtos turísticos do Rio Grande do Sul, o Natal Luz de Gramado, um dos queridinhos dos turistas argentinos.

Leia Mais Deputados federais se superam no desprezo aos eleitores

Para encantar o público, o lançamento contará com uma apresentação ao vivo da Trupe Natalina, composta por artistas gaúchos, que levará um pouco da magia do evento para o pavilhão da feira. A cultura gaúcha será um dos grandes destaques no estande do Estado. Além da gastronomia autoral do chef Rodrigo Berolla, a delegação contará com a presença do grupo folclórico Ana Terra, cuja arte tradicionalista representa um elo cultural com o público argentino. A programação também inclui o lançamento do Carnaval de Uruguaiana.

A Argentina é considerada um mercado prioritário para o turismo gaúcho, e os resultados das ações promocionais realizadas ao longo do ano reforçam o sucesso da estratégia. Entre janeiro e agosto de 2025, o Rio Grande do Sul recebeu um número recorde de 1.026.945 turistas argentinos, superando todos os anos anteriores e estabelecendo uma nova marca histórica. Esse fluxo representa 38,7% do total de argentinos que visitaram o Brasil no período. A proximidade geográfica é um fator decisivo: 92% dos visitantes do país vizinho chegaram ao Estado por via terrestre.