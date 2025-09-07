Eduardo Bolsonaro promete levar à Casa Branca imagens de manifestações pró-anistia

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Marcadas para o dia da Independência, as manifestações deste domingo (7) que pediram anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro serviram para manter mobilizados os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na semana decisiva do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Além do pedido de anistia, cânticos favoráveis a Bolsonaro e palavras de ordem contra a Corte, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, marcaram os protestos pelo país.

Em Porto Alegre, o ato bolsonarista ocupou as duas pistas da Avenida Goethe, entre a passarela do Parque Moinhos de Vento e a esquina com a Rua Mostardeiro — tamanho ligeiramente maior do que o ato realizado no mesmo local no início de agosto.

Ornado com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos e portando algumas faixas escritas em inglês, o público assistiu a um discurso de cerca de cinco minutos do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se conectou ao telão ao vivo, por chamada de vídeo.

Aos apoiadores, Eduardo garantiu que a anistia "vai passar por bem ou por mal" no Congresso e prometeu levar os atos no Brasil ao conhecimento das autoridades americanas:

— Podem ter certeza, (com) vocês aí nas ruas, esse vídeo que estão mandando para mim vai chegar às autoridades da Casa Branca.

A declaração do filho de Bolsonaro, principal articulador do tarifaço americano contra produtos brasileiros, aumenta as expectativas sobre a reação do governo Donald Trump à eventual condenação de Bolsonaro pelo Supremo, sobretudo no setor produtivo, que teme novas sanções econômicas.

O deputado condiciona a aprovação da anistia para trabalhar pelo fim das tarifas a produtos brasileiros. No discurso ao público de Porto Alegre, repetiu que "não haverá recuo".

Pela manhã, em Brasília, o presidente Lula aproveitou o desfile oficial do 7 de setembro para reforçar a narrativa nacionalista do governo. O lema "Brasil Soberano" virou slogan da administração petista diante do tarifaço americano e deve ser carregado como cavalo de batalha para 2026.

