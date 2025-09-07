Disputa tácita no PDT, cobranças a Gabriel e as cotas para trans na Capital

Presença de Juliana Brizola em ato do PT provocou desconforto em deputados pedetistas. Christiano Ercolani / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Deputados estaduais do PDT não gostaram da presença de Juliana Brizola em evento do PT, na semana passada. Embora animados com o desempenho de Juliana nas pesquisas para o governo, eles rejeitam a hipótese dividir palanque com o partido de Lula.

Quando o PDT ampliou a participação no governo Leite, emplacando Eduardo Loureiro na Secretaria da Cultura, a bancada estadual deixou apalavrada a disposição de embarcar na coligação governista em 2026. Além disso, os deputados receiam colher desgaste nas bases eleitorais com a eventual aliança com o PT.

Por outro lado, Juliana tem o valioso aval do presidente do PDT, Carlos Lupi, para levar adiante a pré-candidatura.

Tudo por 2026

O vice-governador Gabriel Souza tem sido cobrado por correligionários a direcionar a agenda a atividades políticas. Os apelos são para que intensifique a participação em eventos no Interior e receba prefeitos e vereadores na Capital.

Saindo da gaveta

O projeto de lei que prevê pagamento de gratificações a professores e estudantes da rede estadual deverá ser enviado nesta semana à Assembleia Legislativa. O programa foi anunciado no dia 13 de agosto.

Prazo para Melo

O prefeito Sebastião Melo tem até o dia 17 de setembro para decidir se sanciona o projeto que cria cotas de 1% para pessoas transexuais em concursos e vagas de estágio no serviço público de Porto Alegre. O projeto de Natasha Ferreira (PT) foi aprovado na Câmara com apoio de parte da base governista.

Neste sábado (6), a proposta ganhou mais um empurrãozinho: a conferência municipal de Direitos Humanos aprovou moção de apoio à sanção do projeto.

Melo já avisou que pretende sancionar ou silenciar sobre a matéria. O veto, portanto, está descartado. Em caso de silêncio, o texto volta para a Câmara e a presidente da Casa, Comandante Nádia (PL), seria obrigada a promulgá-lo.

Novo central

Está marcada para quarta-feira a solenidade de entrega da cadeia pública de Porto Alegre, o novo Presídio Central. Foram três anos de obra, a um custo de mais de R$ 130 milhões.

Já considerado o pior presídio do país, o Central foi praticamente reconstruído e terá capacidade para receber até 1,8 mil presos.

Mesma cepa

O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT) prepara a candidatura do filho, Matheus Pompeo, a deputado estadual. Matheus está no segundo mandato de vereador em Ijuí.

Mesma cepa II

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (PP), nomeou o filho, Gabriel, para ser chefe de gabinete.

Vereador emérito

Luiz Braz será o primeiro vereador emérito de Porto Alegre. O quadro será descerrado nesta segunda-feira na Câmara, por iniciativa da vereadora Mariana Lescano (PP).

Braz exerceu sete mandatos na Capital e faleceu em 2024.