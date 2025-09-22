Discurso de Lula na ONU ocorre em momento de tensão máxima

Lula na Conferência de Alto Nível da ONU, em Nova York. Ricardo Stuckert / Palácio do Planalto,divulgação

Tente lembrar de um discurso de José Sarney na Assembleia-Geral da ONU. Ou Itamar Franco ou mesmo Fernando Henrique Cardoso, que brilhava nos palcos internacionais. Vai ser difícil. Por muitos destes 70 anos em que o presidente brasileiro é o primeiro a falar na assembleia do ONU, o discurso foi quase uma formalidade. Incontáveis vezes, passou praticamente em branco, com uma exceção aqui e outra ali. Neste ano, porém, é diferente.

O ambiente global está mais tenso do que nunca, por uma conjunção de fatores que vão da truculência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao reconhecimento ao direito da Palestina de ser um país, formalizado por países como Reino Unido, França, Canadá, Portugal e Austrália — o Brasil já aderiu à solução de dois Estados em 2010. Nesta segunda-feira, na Cúpula de Alto Nível da ONU, Lula voltou a dizer que o que Israel está fazendo em Gaza é um genocídio, o que deve acirrar ainda mais os ânimos no dia do discurso. E avisou que o governo brasileiro vai repensar as importações de produtos dos territórios ocupados, na Cisjordânia.

Mas não é só isso. O presidente Donald Trump prometeu acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia em 24 horas, se fosse eleito, e fracassou de forma retumbante. Apesar de estendido tapete vermelho para Vladimir Putin no Alaska, a Rússia segue bombardeando a Ucrânia e assustando os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com a invasão do espaço aéreo por drones e aviões de combate.

Lula vai cruzar com Trump pela primeira vez desde a posse, mas não há encontro bilateral agendado, porque simplesmente não há clima. Na véspera do discurso de Lula, os Estados Unidos incluíram a esposa do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky e ampliaram a lista de autoridades impedidas de entrar no país por ter o visto suspenso, incluindo o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ex-ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ganhou um visto capenga, que só lhe permitiria ir do hotel até a sede da ONU, e desistiu da viagem.