Dino põe a carroça na frente dos bois e diz no voto que não cabe anistia nem indulto

Quem pegou o bonde andando no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos sete outros réus do núcleo crucial da chamada trama golpista deve ter ficado com a impressão de que o ministro Flávio Dino começou a votar pela manhã e deixou a conclusão para depois do almoço. Mas não. Dino começou a votar depois do intervalo, no meio da tarde, e não iniciou pelas preliminares levantadas pelos advogados de defesa, mas por uma digressão sobre anistia e indulto.
Dino colocou a carroça na frente dos bois e, antes de dizer que vota pela condenação dos oito réus e que enquadra todos nos crimes imputados na denúncia da Procuradoria-Geral da República, adiantou sua interpretação de que não cabe anistia nem indulto em casos de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito.
Era um recado para o Congresso, que está se preparando para colocar em votação um projeto de anistia cuja extensão ainda é desconhecida.
O voto que começou como um tratado jurídico ganhou o estilo Dino de falar quando ele passou a tratar da denúncia em si contra os réus. Lembrou, por exemplo, que tanto o movimento era político e tinha o objetivo de impedir a posse do presidente eleito que os acampamentos eram em frente aos quartéis e não de igrejas. Que o plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, se chamou “Punhal verde-amarelo" e não “Bíblia”.
O ministro divergiu de Alexandre de Moraes em relação a três réus e deixou claro que, na definição da dosimetria da pena, vai propor punições mais brandas para eles: o ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem, o ex-ministro Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio Nogueira, por entender que os três tiveram participação menor na trama.
Ramagem por ter saído do governo em março de 2022, para concorrer, Augusto Heleno por ter perdido poder com o avanço do Centrão e Paulo Sérgio por não ter ido até o fim na tentativa de golpe. Dino acatou o argumento do advogado de defesa do general, de que ele tentou demover Bolsonaro de adotar medidas de exceção.