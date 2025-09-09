Dino põe a carroça na frente dos bois e diz no voto que não cabe anistia nem indulto

Flávio Dino votou pela condenação dos oito réus, mas vai propor punições mais brandas a três deles. EVARISTO SA / AFP

Quem pegou o bonde andando no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos sete outros réus do núcleo crucial da chamada trama golpista deve ter ficado com a impressão de que o ministro Flávio Dino começou a votar pela manhã e deixou a conclusão para depois do almoço. Mas não. Dino começou a votar depois do intervalo, no meio da tarde, e não iniciou pelas preliminares levantadas pelos advogados de defesa, mas por uma digressão sobre anistia e indulto.

Dino colocou a carroça na frente dos bois e, antes de dizer que vota pela condenação dos oito réus e que enquadra todos nos crimes imputados na denúncia da Procuradoria-Geral da República, adiantou sua interpretação de que não cabe anistia nem indulto em casos de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito.

Era um recado para o Congresso, que está se preparando para colocar em votação um projeto de anistia cuja extensão ainda é desconhecida.

O voto que começou como um tratado jurídico ganhou o estilo Dino de falar quando ele passou a tratar da denúncia em si contra os réus. Lembrou, por exemplo, que tanto o movimento era político e tinha o objetivo de impedir a posse do presidente eleito que os acampamentos eram em frente aos quartéis e não de igrejas. Que o plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, se chamou “Punhal verde-amarelo" e não “Bíblia”.

O ministro divergiu de Alexandre de Moraes em relação a três réus e deixou claro que, na definição da dosimetria da pena, vai propor punições mais brandas para eles: o ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem, o ex-ministro Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio Nogueira, por entender que os três tiveram participação menor na trama.