Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Julgamento de Bolsonaro
Dino põe a carroça na frente dos bois e diz no voto que não cabe anistia nem indulto

Segundo ministro a votar acompanhou o relator, que propôs a condenação de todos os oito réus

