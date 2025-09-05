Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Unidos do contra
Deputados formalizam o que já era prática na Assembleia

Bloco de oposição de direita tem sete parlamentares

