Deputados formalizam o que já era prática na Assembleia

Deputado Felipe Camozzato (Novo) será líder do novo bloco. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

A pouco mais de um ano da eleição, sete parlamentares resolveram montar um “bloco de oposição de direita ao governo Eduardo Leite” na Assembleia Legislativa, formalizando o que na prática marca a atuação do grupo desde o início de 2023.

Integram o grupo os deputados Felipe Camozzato (Novo), Cláudio Branchieri (Podemos), Capitão Martim, Delegado Zucco, Gustavo Victorino (Republicanos), Paparico Bacchi e Kelly Moraes (PL).

O Novo, que antes se declarava independente, virou um apêndice do PL. E o Republicanos se dividiu entre o governo e a oposição — o que não significa que nas futuras votações essa divisão se reproduza sem alteração. Dependendo do projeto, aliados votam contra e adversários, a favor.

— Já vínhamos, de maneira isolada, nos manifestando juntos, partidos já estavam se distanciando do governo. A agenda do Eduardo Leite, que inspirava no primeiro mandato, se perdeu, virou só uma agenda eleitoral. Em efeitos práticos, temos uma oportunidade de agir em diferentes pautas de maneira única, com mais força política. Não temos pretensão para ser do contra tudo e contra todos, pelo contrário, queremos oferecer uma visão alternativa — declara Camozzato, que vai liderar o grupo.

Batizado de “O RS pode mais”, o bloco é a materialização de uma aliança que está sendo encaminhada para a eleição de 2026. Assim, a Assembleia ficará dividida em três partes principais:

Bancada governista , com 30 parlamentares (MDB, PP, PSDB, PDT, União Brasil, PSD, PSB, PRD e parte do Republicanos).

, com 30 parlamentares (MDB, PP, PSDB, PDT, União Brasil, PSD, PSB, PRD e parte do Republicanos). Bloco de esquerda , com 14 deputados (PT, PSOL e PCdoB).

, com 14 deputados (PT, PSOL e PCdoB). Bloco da direita , com os sete nomes anunciados (PL, Podemos, Novo e parte do Republicanos).

, com os sete nomes anunciados (PL, Podemos, Novo e parte do Republicanos). Os deputados do PL Claudio Tatsch e Adriana Lara, Airton Lima (Podemos) e Rodrigo Lorenzoni (PP) — convidado por Camozzato para integrar o bloco da direita —, se declaram como independentes.

Um ato, marcado para as 12h da próxima terça-feira (9), na Assembleia Legislativa, vai formalizar o novo bloco de oposição.