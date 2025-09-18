Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Casa da Mãe Joana
Análise

Deputados federais se superam no desprezo aos eleitores

Depois da PEC da Blindagem, com voto secreto, Câmara aprova urgência para anistia sem ter sequer um texto para o projeto

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS