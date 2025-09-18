Deputados federais se superam no desprezo aos eleitores

Câmara aprovou PEC da Blindagem e urgência para análise de projeto da anistia. Lula Marques / Agência Brasil

Quando você pensa que já viu tudo em matéria de iniquidades na política, vem a Câmara dos Deputados e mostra que sempre se pode cavar alguns metros a mais no fundo do poço. A última é a aprovação do regime de urgência para votação de um projeto de anistia que ninguém sabe qual é. Pegou-se um texto qualquer, antigo, do bispo Marcelo Crivella para ter um número de referência (PL 2162/2023) e agora, depois de aprovada a urgência, é que se vai construir o projeto que pode anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, os baderneiros de 8 de janeiro e, quem sabe, futuros golpistas.

Com Paulinho da Força na condição de relator, a colcha de retalhos está sendo costurada sem nenhum pudor, à luz dos interesses de quem deseja mudar a lei em defesa de um grupo que a desrespeitou. É até possível que o projeto de anistia ampla, geral e irrestrita, que perdoaria até futuros crimes, seja o bode fedorento na sala para que a população diga "ufa!" quando for substituído por um animal menos extravagante, como a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro e a redução ou extinção de penas para os participantes do 8 de Janeiro que não tiveram o protagonismo dos que quebraram vidraças e destruíram obras de arte.

A aprovação da urgência para um projeto sem texto definido ocorreu no mesmo dia em que a Câmara ressuscitou o voto secreto para autorizar a prisão de um parlamentar pilhado em ação criminosa. Para que fique claro, não se está falando aqui de liberdade para mentir, caluniar ou difamar da tribuna (uma das prerrogativas do mandato inviolável), mas de crimes comuns, como pedofilia, corrupção, roubo e até assassinato. Os maiores defensores do "voto impresso e auditável" trabalharam pelo voto secreto quando se trata de Suas Excelências autorizarem a investigação de um colega envolvido em crime.

Como nada é por acaso, a inclusão dos presidentes de partidos entre os protegidos no caso da PEC da Blindagem ocorreu o no momento em que veio a público o depoimento de um piloto à Polícia Federal ligando políticos à facção criminosa PCC. Esse piloto disse à PF que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é o verdadeiro dono de ao menos quatro aeronaves operadas por uma empresa aérea ligada a Beto Louco (Roberto Augusto Leme da Silva) e Primo (Mohamad Hussein Mourad), investigados por suspeita de lavar dinheiro para o PCC.

Mauro Caputti Mattosinho, 38 anos, contou ao ICL Notícias que Rueda era citado por seu ex-chefe na Táxi Aéreo Piracicaba (TAP) como o líder de um grupo que "tinha muito dinheiro que precisava gastar" na compra de aeronaves, avaliadas em milhões de dólares. Mattosinho disse que fazia voos frequentes com os investigados, inclusive para Brasília. Em um desses voos, Matosinho teria levado uma sacola de papelão "que aparentava ter dinheiro vivo", no mesmo dia em que Beto Louco comentou com outros passageiros que teria um encontro com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP.

Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do PP. Progressistas / Divulgação

Rueda disse já voou em aeronaves particulares em voos fretados por ele ou como convidado, mas que nunca participou da compra das aeronaves e costuma realizar seus deslocamentos em voos comerciais. Os aviões estão em nome de um fundo de investimentos com os quais Rueda garante não ter qualquer relação. Antes da divulgação da primeira reportagem do ICL, Ciro Nogueira negou ter "tido proximidade de qualquer espécie" com Beto Louco e garantiu que nunca recebeu qualquer valor dessa pessoa. Disse ainda que colocou seus sigilos bancários, telemáticos e telefônicos à disposição da Justiça e ingressou com processo contra o ICL Notícias, pedindo pagamento de indenização por danos morais.