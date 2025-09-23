Deputado do Novo questiona Leite por jantar com o presidente do Supremo Tribunal Federal

Camozzato fez críticas ao governador Eduardo Leite. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Desde que o Novo virou uma espécie de puxadinho do PL, o deputado Felipe Camozzato passou a ser o maior crítico do governador Eduardo Leite na Assembleia Legislativa. O deputado Bibo Nunes diz que o Novo é o PSOL de gravata, mas nem a deputada Luciana Genro ataca o governador com tanta virulência.

Nesta terça-feira (23), Camozzato exagerou na crítica e passou recibo de desinformação. Na tribuna da Assembleia e em vídeo no Instagram (veja abaixo), questionou o que chamou de "encontro secreto" de Leite com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, na semana passada.

Ora, era público e notório que Barroso tinha sido convidado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, para a inauguração do Centro de Justiça, em Santa Vitória do Palmar, no dia 19 de setembro. E que, nesse tipo de evento, o governador é convidado.

Barroso e Leite jantaram na quinta-feira, em Pelotas, acompanhados de Delgado, do presidente do TRT, desembargador federal, Ricardo Costa, do defensor público-geral, Nilton Leonel Arnecke Maria, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. No dia seguinte, foram juntos no mesmo helicóptero para Santa Vitória.

No discurso, o ministro disse que foi ao extremo sul do país porque considera o projeto dos Centros de Justiça importantes para o Brasil e porque se considera amigo de Leite e de Delgado.

Que mal pode haver na conversa de um governador com o presidente do Supremo Tribunal Federal? Camozzato sabe que não há mal algum — mesmo que Leite tenha o desejo de concorrer a presidente algum dia e que, em 2022, Barroso tenha perdido a paciência com um bolsonarista que o abordou em Nova York e dito a frase infeliz "Perdeu, Mané, não amola".

O que o deputado faz é lacrar nas redes, que se alimentam de fake news e dessas falsas polêmicas.

Veja o vídeo publicado pelo deputado: