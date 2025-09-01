Deputada gaúcha propõe criação do Prêmio Literário Luis Fernando Verissimo

Escritor morreu no último sábado (30) aos 88 anos. Carlos Macedo / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Sob a justificativa de criar uma "justa e necessária homenagem", um projeto prevê a criação do Prêmio Literário Luis Fernando Verissimo na Câmara dos Deputados. A proposta é da deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que prevê a honraria para "celebrar a memória" de um dos maiores escritores do país, que morreu no sábado (30).

Se aprovada, a premiação será destinada a escritores brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil, cuja obra literária merece "especial destaque pela relevância para a literatura nacional". A honraria será concedida anualmente pelo presidente da Câmara em sessão solene, sempre na segunda quinzena do mês de setembro, em alusão ao mês de aniversário de Luis Fernando Verissimo.

De acordo com a proposição, a indicação dos autores poderá ser feita por qualquer deputado, que deverá apontar a importância da obra literária e da trajetória do escritor ou escritora para a cultura nacional. Cada parlamentar poderá sugerir um homenageado por ano, e não poderão ser indicados deputados ou pessoas que exerçam cargos administrativos na Câmara.

Uma comissão julgadora será criada para decidir quem vai receber a premiação a cada ano. Ela será composta por representantes da Segunda Secretaria da Câmara e pelos membros titulares e suplentes da Comissão de Cultura da Casa. Tanto a solenidade quanto o prêmio em si — uma medalha e um diploma — serão custeados pela Câmara dos Deputados.