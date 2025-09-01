Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Homenagem
Deputada gaúcha propõe criação do Prêmio Literário Luis Fernando Verissimo

Projeto prevê honraria para escritor ou escritora cuja obra literária mereça especial destaque pela relevância para a literatura nacional

Henrique Ternus

