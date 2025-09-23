Conselho gestor do Plano Rio Grande aprova construção de nova ponte sobre o Rio Taquari

Leite coordenou reunião do conselho do Plano Rio Grande. Vitor Rosa / Palácio Piratini,divulgação

Uma semana depois de o governador Eduardo Leite apresentar o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da construção de mais uma ponte sobre o Rio Taquari, o Conselho Gestor do Plano Rio Grande aprovou nesta terça-feira a execução da obra com recursos do Funrigs. Orçada em R$ 358,7 milhões, a nova ponte ligará a RS-130, em Estrela, à RS-129, em Cruzeiro do Sul, e será uma alternativa para desafogar o trânsito na BR-386, entre Lajeado e Estrela.

Como os recursos do Funrigs têm prazo limitado de aplicação, a obra da ponte terá de ser executada em 18 meses. O projeto prevê 3,1 quilômetros de extensão, em localização com cotas mais altas em relação à cheia histórica de 2024. A obra em si, incluindo o projeto executivo, deverá custar R$ 295 milhões. O restante do dinheiro será gasto com desapropriações.

Das desapropriações à concessão das licenças, tudo terá de ser feito com a máxima rapidez, para não perder os prazos. Por se tratar de uma das principais demandas do Vale do Taquari, o governo estadual se comprometeu a fazer a sua parte em tempo recorde, com a publicação do edital nos próximos dias. A empresa vencedora fará o projeto executivo e a obra. As prefeituras dos dois municípios também assumiram o compromisso de acelerar a parte que é de sua responsabilidade.