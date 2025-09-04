Como o RS busca um crescimento mais sustentável para o agronegócio

Deputado Pepe Vargas, consultor estratégico da Fiergs, Paulo Herrmann, presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, e diretor-geral de celulose da CMPC Brasil, Antônio Lacerda. Leonardo Silveira / Grupo RBS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Crescimento sustentável foi o tema de mais uma edição do Campo em Debate, realizado nesta terça-feira (2) na Casa RBS, durante a Expointer, em Esteio. A sustentabilidade no desenvolvimento do agronegócio, a retenção de jovens no campo, os efeitos da tragédia climática de 2024 e a necessidade de inovação e diversificação produtiva foram os principais temas do painel.

Com mediação da jornalista Rosane de Oliveira, o debate reuniu o presidente da Assembleia Legislativa, o consultor Paulo Herrmann, o presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs), Darci Hartmann, e o diretor de celulose da CMPC, Antônio Lacerda, para discutir o futuro do Estado.

Pepe Vargas (PT), destacou o papel do Pacto RS 25, projeto conduzido pelo Legislativo para discutir políticas de crescimento econômico aliado à sustentabilidade ambiental e social. Explicou que a iniciativa envolve debates regionais, participação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) e universidades, além de uma plataforma digital aberta à população.

— A gente pretende elaborar um documento para entregar ao governo do Estado e ao governo federal, e que sirva também de subsídio para a Assembleia Legislativa, para pensar diretrizes e políticas públicas para um processo de crescimento econômico que seja com sustentabilidade econômica, ambiental e social — disse o deputado, que também citou medidas de gestão sustentável dentro do Legislativo.

O consultor estratégico da Fiergs e CEO da PH Advisory Group, Paulo Herrmann, alertou para a perda de competitividade da indústria gaúcha nas últimas duas décadas e defendeu investimentos em logística, inovação e qualificação de mão de obra. Ele destacou a importância de criar uma narrativa positiva sobre o agronegócio brasileiro:

— Precisamos mostrar que fazemos agricultura, fazemos comida, fazemos proteína animal e vegetal num ambiente em que preservamos, em que a família está trabalhando unida, em que temos uma responsabilidade ambiental. Esta é a narrativa que falta para o Brasil.

Leia Mais Por que Leite resolveu bancar as concessões de rodovias, sabendo que são impopulares

Já o diretor-geral de celulose da CMPC Brasil, Antônio Lacerda, destacou os investimentos da empresa desde a chegada ao RS, em 2009, com planejamento de alcançar R$ 52 bilhões até 2029. Lacerda também rebateu críticas ao cultivo de eucalipto:

— A cultura do eucalipto se mostra como uma oportunidade de diversificação da propriedade rural com uma renda garantida. São mitos que precisam ser quebrados e que, através de práticas sustentáveis, nós podemos comprovar que o eucalipto não é danoso ao solo.

O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, ressaltou que as cooperativas têm papel estratégico no desenvolvimento local, reunindo mais de 4,2 milhões de associados. Ele anunciou projetos em parceria com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) e avaliou que a enchente de 2024 reforçou a necessidade de diversificação produtiva.

— Eu acredito que nós aprendemos, e aprendemos bastante. As ações para mitigação não são ações de curto prazo. Nós precisamos fazer uma série de investimentos e ações de médio e longo prazo, que é a reestruturação dos solos, que é a profundidade dos solos. Eu acho que hoje existe uma formação de consciência muito clara que nós temos que mudar a matriz produtiva do Rio Grande do Sul — projetou.

Em meio aos debates, o painel deu espaço para Leandro e Vitória Siede, pai e filha que são produtores de leite em Ajuricaba, para um relato sobre o uso da tecnologia no campo. Eles contaram sobre a utilização da plataforma SmartCoop, por meio da qual os produtores podem abandonar os cadernos e planilhas de Excel para fazer a gestão financeira e o controle de produção pelo celular ou computador.

Retenção de jovens

Durante o debate, também foram discutidos os desafios para manter os jovens no campo e nas cooperativas. Herrmann relatou iniciativas de capacitação internacional:

— Eu tenho 18 jovens no Canadá. Fiz um convênio com a Emater, nós escolhemos nove filhos e filhas de agricultores bem simples e nove outros que estão participando do programa. Eles estão voltando depois de cinco meses lá. A ideia é abrir a cabeça dessa meninada para olhar o mundo sobre outra perspectiva — afirmou.

Pepe Vargas alertou para os altos índices de evasão escolar:

— Tem um dado estarrecedor no Brasil: 40% dos jovens brasileiros não fazem ou não concluem o Ensino Médio. Isso é um desastre, é um tsunami de desperdício de talentos. Como é que a gente vai pensar no desenvolvimento de talentos, de pessoas que possam dar uma contribuição para o desenvolvimento do país, se quase metade não conclui o Ensino Médio?

Assista o Campo em Debate completo