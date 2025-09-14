Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Charles Kirk
Notícia

Comemorar o assassinato de uma pessoa não é liberdade de expressão

Eduardo Bueno cometeu o mesmo erro dos que desejam a morte de quem não compactua de sua opinião

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS