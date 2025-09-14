Comemorar o assassinato de uma pessoa não é liberdade de expressão

Influenciador americano de extrema direita Charlie Kirk morreu após ser baleado durante palestra. JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O vídeo infame do jornalista, escritor e youtuber Eduardo Bueno, o Peninha, defendendo o assassinato de Charlie Kirk, não pode ser enquadrado como "liberdade de expressão". Nem esse nem qualquer outro que naturalize o assassinato de uma pessoa por discordar de suas ideias ou pregue a eliminação de alguém por divergências ideológicas.

Como jornalista, defendo a liberdade de expressão com unhas, dentes e dedos que passam o dia ao teclado, tecendo textos sobre política. Com a mesma convicção, entendo que liberdade de expressão não é absoluta. Há valores que se sobrepõem a esse conceito e um deles é o direito à vida. Não se comemora morte de alguém só porque não compactuamos das suas ideias.

Peninha é um anarquista da palavra. Já comprou incontáveis brigas por seu jeito debochado de tratar de coisas sérias, mas desta vez passou da conta.

Leia Mais PUCRS cancela evento com Eduardo Bueno após comentário sobre morte de Charlie Kirk

Não se pode dizer que foi censurado pela PUCRS, pela Livraria da Travessa ou pelo Instagram, que derrubou seu vídeo. Houve uma punição. Ele mesmo reconhece que não houve censura no vídeo de retratação que publicou na tarde de sábado (13) sem se retratar. Ficou a emenda pior do que o soneto.

O Instagram fez o que costumo cobrar da Meta e de outras empresas de tecnologia quando alguém usa das redes para cometer crime de ódio, expressão que os agora críticos de Peninha não aceitam quando se trata dos seus.

Neste país partido ao meio, quem até ontem defendia o direito de desejar a morte dos adversários (ou de qualquer pessoa que pense diferente sobre, por exemplo, as condenações por tentativa de golpe) prega o linchamento de Peninha.

No esgoto das redes sociais, surgiram ameaças de invadir e depredar dois endereços em que Peninha iria se apresentar — o Salão de Atos da PUCRS e a Livraria da Travessa. Os dois eventos foram cancelados.

Peninha errou no vídeo original e no da retratação cheia de "poréns". Quem trabalha com a palavra, oral ou escrita, tem de saber o peso que elas têm. As palavras que usou foram infelizes, equivocadas, preconceituosas. É possível criticar as ideias de Charlie Kirk sem perder a humanidade e sem dar razão ao insano que apertou o gatilho.

O episódio do assassinato de Kirk, deplorável sob todos os pontos de vista, deveria, isso sim, ser usado para discutir a cultura da violência política, o ódio que sai das redes sociais para a vida real, a facilidade com que os jovens têm acesso a armas nos Estados Unidos.