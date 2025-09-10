Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Julgamento da trama golpista
Opinião

Com voto de Fux pela absolvição, destino de Bolsonaro fica nas mãos de Zanin e Cármen Lúcia

Terceiro ministro a votar atendeu às principais demandas dos advogados dos oito réus

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS