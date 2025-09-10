Com voto de Fux pela absolvição, destino de Bolsonaro fica nas mãos de Zanin e Cármen Lúcia

Luiz Fux leu o voto mais longo do julgamento até aqui. Victor Piemonte / STF / Divulgação

Nem os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro esperavam tanto do ministro Luiz Fux, terceiro a votar no julgamento dos oito réus do núcleo crucial da trama golpista. O ministro votou pela absolvição de Bolsonaro em todos os cinco crimes de que é acusado, a começar pelo de organização criminosa, da qual seria o líder segundo o relator Alexandre de Moraes. Desde o início do voto Fux refutou a tese de que tenha existido uma organização criminosa montada para promover um golpe de Estado.

Com o voto de Fux, o placar da quarta-feira (10) termina em 2 a 1 pela condenação de Bolsonaro. No mais longo voto até aqui, Fux sustentou que não há provas para condenar Bolsonaro por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Com esse placar, o destino de Bolsonaro está agora nas mãos dos ministros Cármen Lúcia (próxima a votar) e Cristiano Zanin. A tendência é de que os dois votem pela condenação, acompanhando o relator.

O voto de Fux, repleto de citações de juristas de diferentes nacionalidades e épocas, em português, inglês e latim, teve curiosidades como o fato de votar pela condenação de Mauro Cid por abolição violenta do Estado de Direito — como se o ajudante de ordens tivesse trabalhado por um golpe e seu chefe, não.

Fux também votou pela absolvição do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que, segundo a denúncia, teria colocado as tropas à disposição de Jair Bolsonaro para levar adiante a tentativa de impedir a posse do presidente eleito. O ministro entendeu que Garnier não se enquadra em nenhum dos crimes a ele imputados.

Para quem estranhou o fato de Fux ter votado pela condenação dos peixes pequenos do 8 de Janeiro e a favor da absolvição dos que seriam “os cabeças”, o ministro justificou que o juiz tem o direito de mudar de ideia. No mérito, explicou, os crimes de depredação de patrimônio público e de patrimônio tombado só cabem para réus que participaram diretamente da depredação de prédios e na Praça dos Três Poderes.

Nenhum dos oito réus que estão sendo julgados agora se enquadra nesse caso. Bolsonaro e o ex-ministro Anderson Torres não estavam nem no Brasil — tinham viajado dias antes para os Estados Unidos.

ALIÁS

Poupado pelo governo dos Estados Unidos, que cassou os vistos de outros oito ministros, Luiz Fux livrou-se da Lei Magnitsky, aplicada a Alexandre de Moraes, e virou herói do bolsonarismo por ter sido mais convincente do que os advogados de defesa dos réus.