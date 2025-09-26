Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na coluna
Notícia

Com fortes dores, Eduardo Leite passa por procedimento médico em São Paulo

Operação durou cerca de três horas nesta sexta-feira (26), no Hospital Vila Nova Star

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS