Com fortes dores, Eduardo Leite passa por procedimento médico em São Paulo

Eduardo Leite estava em São Paulo para participar de um evento da Comunitas. Mauricio Tonetto / Divulgação

O governador Eduardo Leite precisou ser submetido a um procedimento de bloqueio em duas vértebras da coluna (lombar e cervical), para enfrentar as dores insuportáveis provocadas por hérnias de disco que o incomodam há vários anos.

O procedimento foi realizado nesta sexta-feira (26) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde Leite estava desde quinta-feira para participar de um evento da Comunitas. A operação durou três horas.

No final da tarde, já com a dor sob controle, Leite embarcou para Buenos Aires, onde passará o final de semana na Feira Internacional de Turismo da América Latina.

De Buenos Aires, o governador seguirá para Brasília, a fim de assistir à posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia em que foi eleito, o gaúcho Fachin encaminhou mensagem a Leite dizendo que gostaria muito de contar com a presença do governador gaúcho na posse.

A cerimônia está marcada para segunda-feira (29), às 16h.

Um nota publicada no perfil de Eduardo Leite no Instagram informa que o procedimento foi um sucesso e que o governador está em bom estado geral.