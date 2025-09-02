Centrão desembarca do governo e precipita reforma ministerial

Presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, anunciaram em comunicado da federação a saída do governo federal. Progressistas / Divulgação

Se não for só mais um blefe para tentar garantir adesão ao projeto de anistia, o Centrão representado por PP e União Brasil, que hoje formam uma federação, desembarcará do governo Lula nos próximos dias, ampliando o poder de fogo da oposição. A ordem é para que todos os filiados entreguem os cargos que ocupam no governo, sob pena de sofrerem sanções.

De ministro a assessor de quinto escalão, todos têm, em tese, de pedir o boné, sob pena de sofrerem punições que podem resultar em desfiliação.

Hoje, o PP ocupa o ministério do Esporte, com André Fufuca, e o União Brasil está no Turismo, comandado por Celso Sabino. Os ministros das Comunicações, Fred Siqueira, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, são indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), mas devem permanecer no governo.

Os dois partidos também acumulam cargos estratégicos nos escalões inferiores, como o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira — indicação de Arthur Lira (PP). Mesmo assim, as legendas não são exatamente fiéis ao governo nas votações no Congresso.

Parlamentares dos dois partidos chantageiam o governo desde o início, com pressão por cargos e emendas. Na oposição, os dois partidos não deverão dar trégua ao governo Lula, até porque estão os dois comprometidos com uma candidatura de oposição ao Planalto, de preferência encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas.