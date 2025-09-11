Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Hora da decisão 
Análise

Cármen Lúcia dá voto decisivo para condenar Bolsonaro por organização criminosa 

Ministra rejeitou preliminares levantadas pelos advogados, incluindo a de que houve pouco tempo para a defesa 

