Careca do INSS deve apontar comparsas no roubo a segurados da Previdência Social 

Fraude do INSS afetou aposentados e pensionistas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Apontado como um dos principais envolvidos na fraude do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, será a atração nesta segunda-feira na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura as fraudes contra aposentados e pensionistas. Ele é considerado um dos articuladores do esquema que desviou bilhões de reais do INSS por meio de descontos não autorizados de segurados para associações de fachada ou criadas apenas para extorquir.

O depoimento foi confirmado ao g1 pelo presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos–MG), e pela defesa de Antunes. Antes, a defesa havia afirmado que ele não compareceria ao depoimento, já que uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tornava facultativa a sua presença.

Agora preso, o Careca do INSS pode dividir a responsabilidade com os funcionários e agentes públicos que facilitaram a atuação da quadrilha dentro da autarquia. Por mais que seja o cérebro por trás da fraude e o operador da máquina de lavar dinheiro, Antunes não agiu sozinho. Só entre 2023 e 2024 ele transferiu R$ 9,3 milhões para pessoas ligadas a servidores do INSS.

Se denunciar os comparsas, o Brasil vai ficar sabendo quem, afinal, “desligou o alarme”, como disse o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, para que as fraudes iniciadas em 2019 tivessem se multiplicado nos anos seguintes e crescido exponencialmente em 2023 e 2024.

Por ter sido convocado na condição de investigado e não de testemunha, o Careca do INSS não precisará dizer a verdade (para não produzir provas contra si), nem responder a todas as perguntas. A CPI, convém lembrar, é uma arena política, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Deputados e senadores tentarão fazer com que ele entregue os adversários, dado que a investigação abrange os três últimos governos. O que ele disse no Congresso não é decisivo para permanecer ou não na cadeia.

O que importa é o que a Polícia Federal apurou contra ele e o que descobriu na operação de segunda-feira, quando descobertos bens de milionários nos mandados de busca e apreensão autorizados pelo Judiciário. Além de Antunes, foi preso no mesmo dia o empresário Maurício Camisotti, suspeito de participação no esquema.

O escândalo do INSS é um dos temas mais relevantes deste segundo semestre em Brasília. É preciso apurar quem autorizou instituições de fachada a cobrarem mensalidades de aposentados e pensionistas e quem facilitou a cobrança sem a devida autorização. Para isso, a Polícia Federal está fazendo o óbvio de uma investigação, que é seguir o rastro do dinheiro.