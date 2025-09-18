Candidatos à presidência do Tribunal de Justiça se enfrentam em debate em Garibaldi

Antônio Vinicius, Helena Ruppenthal Cunha e Eduardo Ulhein. Carlos Macedo / Ajuris,divulgação

Como já é tradição desde 2003, a Associação dos Juízes do RS (Ajuris) promoveu em seu congresso o debate entre candidatos à Presidência do Tribunal de Justiça do RS. O encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira, durante o 16º Congresso Estadual da Magistratura, em Garibaldi.

Durante uma hora e meia, os desembargadores Antonio Vinicius Amaro da Silveira e Eduardo Uhlein apresentaram suas propostas de administração do Poder Judiciário gaúcho para a gestão 2026-27. Os desembargadores também responderam questões formuladas por associados. Em outro momento, um candidato respondeu a questões formuladas pelo adversário, com direito a réplica e tréplica a partir das respostas.

Leia Mais Presidente da Ajuris vai integrar diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros

Apesar da disputa acirrada, o nível do debate foi compatível com o que se espera de dois experientes desembargadores: respeitoso, mas com a preocupação de marcar as diferenças. Cada um tinha sua torcida na plateia, que puxava as palmas ao final da resposta do seu candidato.

Os dois foram questionados sobre os pagamentos de penduricalhos pendentes e também sobre a política de comunicação do TJ, eleições diretas para o TJ (com a participação de juízes, hoje só votam os desembargadores) e estrutura de trabalho do primeiro grau.

A mediação foi feita pela vice-presidente Administrativa da Ajuris, Helena Ruppenthal Cunha.

In vino veritas

Ministra Edilene Lobo, do TSE, em congresso da Ajuris. Carlos Macedo / Divullgação

No clima do Vale dos Vinhedos, onde se realiza o 16º Congresso Estadual da Magistratura, a ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usou o vinho como inspiração para defender a democracia: