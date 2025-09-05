Caiado convida gaúcho Paulo Herrmann para ajudar na formulação do plano de governo

Paulo Herrmann foi palestrante do Campo em Debate durante a Expointer 2025. Leonardo Silveira / Grupo RBS / Divulgação

Em meio à indefinição sobre a possibilidade de a direita se unir em torno de um candidato, ou lançar mais de um, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não para. Em um evento na Expointer, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, revelou que o consultor gaúcho Paulo Herrmann foi convidado por Caiado para escrever o capítulo do agronegócio no seu plano de governo.

Ex-CEO da John Deere e da própria Fiergs, Herrmann hoje trabalha como consultor e é um dos homens mais bem-informados sobre os temas de interesse do agro. Caiado, governador que lidera o ranking de avaliação no Brasil, não jogou a toalha diante dos sinais de que “o candidato do PIB” é o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que ainda não definiu se concorrerá à reeleição ou à Presidência.