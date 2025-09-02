Bolsonaro levou parte das Forças Armadas para o banco dos réus

Ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira estão sentados no banco dos réus. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

Por ser Jair Bolsonaro a figura central no processo que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, é natural que os demais sete réus não tenham o mesmo protagonismo. Mas nenhum dos denunciados que serão julgados nesse bloco está na ação penal por acaso ou por descuido. A verdade é que Bolsonaro, considerado um “mau militar” pelo ex-presidente Ernesto Geisel e pelo ex-ministro Jarbas Passarinho, arrastou parte das Forças Armadas para o banco dos réus.

O papel desempenhado pelos generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, pelo almirante Garnier e pelo coronel Mauro Cid está descrito com precisão na denúncia do procurador Paulo Gonet. Os únicos civis desse grupo são Alexandre Ramagem (ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça). Os militares já eram maioria no grupo denunciado com Bolsonaro.

Se esses militares que estão no banco dos réus tivessem tido o mesmo comportamento do general Gomes Freire, comandante do Exército à época, e o brigadeiro Carlos Almeida Baptista Júnior — que não aceitaram embarcar na aventura golpista e alertaram Bolsonaro para a ilegalidade das suas pretensões —, hoje estariam livres, tocando suas vidas.

Todos deixaram as digitais em ações que a Polícia Federal, o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes consideraram suficientes para enquadrá-los como figuras-chave da trama golpista que, repita-se, não foi adiante porque outros oficiais das Forças Armadas não deram aval.

Se o golpe tivesse dado certo, ninguém seria julgado por vilipendiar a Constituição. Seriam donos do poder — como foram por 21 anos os militares que, apoiados por civis, deram o golpe de 1964, se adonaram da República e só saíram quando a população se rebelou — sem antes garantirem uma anistia ampla, geral e irrestrita.

Braga Netto e Augusto Heleno estão entre os que deram corda ao projeto golpista de Bolsonaro, levantando suspeitas sobre a urna eletrônica e apoiando a permanência em frente aos quartéis dos inconformados com o resultado da eleição de 2022. O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, único a se fazer presente no primeiro dia do julgamento, é outro que poderia ter sentado com o então presidente da República e avisado que a Constituição estava sendo espancada para confessar que havia um jeito de Bolsonaro permanecer no poder.

O ex-presidente que agora está sendo julgado e reclama da “ditadura do Supremo Tribunal” sempre foi um admirador entusiasmado da ditadura militar, que torturava e sumia com seus opositores. Tanto, que mais de uma vez citou o livro do torturador Carlos Brilhante Ustra como seu favorito. Foi Bolsonaro que, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, invocou o espírito de Ustra para anunciar seu voto favorável ao afastamento de uma mulher que foi barbaramente torturada pelo regime militar, quando era jovem.