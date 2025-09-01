Bolsonaro está pagando o preço das suas escolhas

Julgamento de Jair Bolsonaro no STF começa nesta terça-feira (2). Evaristo Sa / AFP

Se em 2022 o então presidente Jair Bolsonaro tivesse acatado o resultado das urnas, hoje estaria livre para concorrer ao Planalto no ano que vem. Como não aceitou e tentou dar um golpe para continuar no poder, estará sentado no banco dos réus — mesmo que opte pelo sofá mais confortável de sua prisão domiciliar e decida assistir ao julgamento pela TV.

O julgamento que começa nesta terça-feira (2) é histórico. Bolsonaro sentará no banco dos réus na condição de inelegível. Perdeu o direito de concorrer quando foi condenado por difamar o sistema eleitoral brasileiro, subvertendo as regras do jogo democrático. Em 2022, Bolsonaro escolheu o caminho da confrontação, da desinformação e da tentativa de deslegitimar o processo eleitoral. Pagou — e ainda está pagando — o preço das suas escolhas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi claro ao reconhecer o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação durante a reunião com embaixadores em julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro usou a estrutura oficial da Presidência para atacar o sistema eleitoral, disseminar mentiras sobre as urnas eletrônicas e promover sua candidatura à reeleição.

A decisão do TSE não foi apenas jurídica. Foi política no melhor sentido da palavra: reafirmou que a democracia brasileira tem instituições capazes de reagir a ataques e preservar sua integridade. O voto da ministra Cármen Lúcia, que formou a maioria, foi emblemático ao apontar o caráter eleitoreiro do evento e o desvio de finalidade na conduta do então presidente.

Bolsonaro não reconheceu a derrota nas urnas. Em seu pronunciamento pós-eleição, evitou mencionar o nome do vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva, e preferiu alimentar a narrativa de que houve injustiça no processo eleitoral.

Essa postura contribuiu para a radicalização de seus apoiadores e para os atos antidemocráticos que culminaram na invasão dos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

O impacto político da provável condenação é profundo. A direita brasileira, que orbitava em torno de Bolsonaro, terá de se reorganizar. O filho Eduardo Bolsonaro se queimou com a campanha que resultou no tarifaço de Donald Trump. A esposa Michelle poderia ser candidata, mas a família resiste — Bolsonaro prefere que ela concorra ao Senado. O nome mais forte, o governador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda não decidiu se concorre à reeleição ou à Presidencia.