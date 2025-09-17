Bibo diz que o Partido Novo é “o PSOL de gravata”

Bibo disse que votou a favor da PEC da Blindagem porque deputados de direita são perseguidos. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

É visível a olho nu que o PL no Rio Grande do Sul não é um bloco homogêneo e que mesmo na bancada federal os deputados divergem entre si.

Uma dessas diferenças ficou clara na entrevista que o deputado Bibo Nunes deu à Rádio Gaúcha na manhã desta quarta-feira (17). Bibo dizia que só a esquerda votou contra a PEC da Blindagem quando foi corrigido pela apresentadora Andressa Xavier e lembrado de que Marcel van Hattem, do Novo, também votou contra, acompanhando PSOL, PT e PDT.

— O Novo é o PSOL de gravata — desdenhou Bibo.

Só que o Novo está fechado com a candidatura de Luciano Zucco ao Piratini, tendo Van Hattem como um dos candidatos ao Senado.