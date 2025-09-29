Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Futuro incerto
Barroso dá sinais de que antecipará a aposentadoria, e Lula tem chance de indicar mais um ministro para o STF

Depois de transmitir o comando do Supremo para Edson Fachin, ex-presidente diz que fará um retiro espiritual para pensar

