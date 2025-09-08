Bandeira dos Estados Unidos causa novo atrito entre Malafaia e Eduardo Bolsonaro

Manifestantes na Paulista estenderam bandeirão dos Estados Unidos no dia em que se comemora a Independência do Brasil. Nelson ALMEIDA / AFP

O bandeirão dos Estados Unidos estendido sobre os manifestantes que foram à Avenida Paulista no domingo (7) defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e pedir a aprovação da anistia é o mais novo pomo da discórdia na tensa relação entre o pastor Silas Malafaia e o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Autoexilado nos Estados Unidos desde o início do ano, por medo de ser preso, Eduardo elogiou os manifestantes que levaram a bandeira para a Avenida Paulista. Já o pastor — que dias atrás chamou Eduardo de “babaca” em uma mensagem de áudio para Jair Bolsonaro — sustenta que foi um erro político levar para a manifestação a bandeira do país que impôs taxas absurdas sobre as exportações brasileiras, usando o julgamento de Bolsonaro como pretexto.

Mesmo quem discorda de Malafaia em 99% do que ele diz ou faz haverá de concordar que, neste caso, o político-pastor tem razão. Os bolsonaristas que estenderam a bandeira gigante dos Estados Unidos forneceram uma imagem icônica para os adversários. No momento em que o Brasil sofre as consequências do tarifaço, justo no dia da celebração da Independência brasileira os manifestantes reverenciam a bandeira do agressor.