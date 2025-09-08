Avança PPP para construção de novo hospital na Região Metropolitana

Imagem ilustrativa que consta no projeto do novo hospital. Governo do RS / Reprodução

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O projeto de construção de um hospital em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ingressa em uma nova etapa nesta terça-feira (9). O governo estadual lançará a consulta pública da parceria-público-privada (PPP) estruturada para a obra e gestão do novo hospital.

A consulta ficará aberta durante um mês, período em que pessoas ou entidades poderão conhecer detalhes do projeto e apresentar críticas, dúvidas e sugestões. A etapa precede a análise do Tribunal de Contas e o lançamento do edital, previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2026.

O hospital de média e alta complexidade vai atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pacientes de Viamão, outras cidades da Região Metropolitana, como Alvorada e Gravataí. A instituição será referência em ortopedia, traumatologia, neurologia clínica, neurocirurgia e cirurgia geral.

A empresa que vencer o leilão da PPP será responsável por construir e administrar o hospital por 25 anos. Apesar de ter gestão privada, os serviços serão bancados pelo governo do Estado e prestados gratuitamente à população.

— Não se trata de uma privatização, visto que a propriedade do hospital permanece com o Estado — frisa Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução Gaúcha e responsável pelas PPP’s no governo.

O modelo da PPP foi desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Inicialmente, o projeto previa mais de 500 leitos, mas, na estruturação esse número caiu para 350. De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a alteração foi feita a partir dos estudos desenvolvidos por equipes técnicas e em razão da área disponível para a construção.

Arita lembra que o prédio ficará ao lado do atual Hospital de Viamão, que permanecerá funcionando.

— Está prevista uma passarela entre os dois hospitais. Eles vão se completar como complexo hospitalar para atender as maiores demandas da Região Metropolitana — ressalta a secretária.