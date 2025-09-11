Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Teste de popularidade 
Notícia

Avaliação do governo Lula sobe em pesquisa do Datafolha, mas percepção negativa ainda supera a positiva

Para 38% dos entrevistados, atuação é ruim ou péssima, enquanto 33% consideram boa ou ótima

