Avaliação do governo Lula sobe em pesquisa do Datafolha, mas percepção negativa ainda supera a positiva

Datafolha divulgou pesquisa apontando índice positivo em 33%. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Nesta quinta-feira (11), enquanto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro entra em fase decisiva, o Datafolha divulgou pesquisa apontando leve melhora na avaliação do governo Lula. A soma dos índices bom e ótimo ainda está abaixo de ruim ou péssimo — 33% para os conceitos positivos e 38% para os negativos. O regular ficou com 28%.

No levantamento anterior, Lula tinha 29% de ótimo ou bom, 40% de ruim ou péssimo e 29% de regular. Questionados se aprovam ou desaprovam o governo Lula, o resultado foi um empate cravado: 48% a 48%, com 4% que não souberam responder. Na pesquisa anterior, eram 50% que desaprovavam e 46% que aprovavam o trabalho do presidente.

Comparado ao governo de Jair Bolsonaro com o mesmo tempo de mandato, a situação de Lula é um pouco melhor. Em agosto de 2021, Bolsonaro tinha 21% de bom e ótimo, 53% de ruim e péssimo e 24% de regular.

O levantamento foi feito entre segunda (8) e terça-feira (9). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.005 pessoas em 113 cidades de todas as regiões do Brasil.