Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Projeção internacional
Notícia

Auditora gaúcha do TCE é convidada para integrar conselho da ONU

Andréia de Oliveira dos Santos foi selecionada para o colegiado que conduz auditorias internas das entidades

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS