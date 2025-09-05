Auditora gaúcha do TCE é convidada para integrar conselho da ONU

Andréia de Oliveira dos Santos é auditora do TCE-RS. TCE-RS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A auditora Andréia de Oliveira dos Santos, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), foi selecionada para integrar o Conselho de Auditores da ONU — colegiado responsável por conduzir auditorias internas nas finanças das entidades das Nações Unidas, incluindo fundos, programas e missões de paz.

A seleção foi conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

— Sinto-me muito honrada de ter sido selecionada para representar o TCE gaúcho no Conselho de Auditores da ONU. É um trabalho do qual o Brasil está fazendo parte desde 2024, junto com a China e a França. Então, é a primeira vez que a gente vai ter essa representatividade no cenário internacional — celebra Andréia.

A auditora gaúcha estará acompanhada de Gabriela Flávia Ribeiro Mendes, auditora do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), que também foi selecionada para o conselho da ONU.

Para Edilson Silva, presidente da Atricon, a participação dessas servidoras reforça a presença e a qualificação dos tribunais brasileiros no cenário internacional.

— Além disso, promove o intercâmbio de boas práticas e estimula a aplicação de metodologias inovadoras de auditoria e controle externo, tanto no Brasil quanto no exterior — afirma Silva.