Ao condenar Bolsonaro, Supremo cria vacina contra futuros golpes 

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com 124 dias-multa no valor de dois salários mínimos, deve ser interpretada como uma vacina contra futuros golpes. Ao anunciar o resultado do julgamento, e antes de começar a falar sobre a dosimetria da pena, o ministro-relator Alexandre de Moraes disse que a punição deveria ser fixada de modo a inibir futuros delitos do gênero.
De fato, se os réus fossem absolvidos, como queria o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal estaria dizendo à sociedade que se alguém não gostar do resultado de uma eleição estará liberado para conspirar e torcer a Constituição, de forma a encontrar pretexto para impedir a posse do eleito.
As penas aplicadas a Bolsonaro e ao general Braga Netto, que concorreu a vice-presidente, são particularmente pesadas. Mesmo com a redução aplicada como atenuante por ter mais de 70 anos, a pena imposta ao ex-presidente é quase uma sentença de prisão perpétua. Os advogados de Bolsonaro deverão requerer de imediato o cumprimento da prisão em domicílio, alegando que ele tem problemas de saúde graves e que o sistema carcerário não oferece condições adequadas para um paciente na sua condição.
Braga Netto, por ter menos de 70 anos, não terá o benefício de atenuação pela idade. O general foi, entre os cabeças da trama golpista, o único a ser considerado culpado pelo ministro Luiz Fux pelo crime de abolição violenta do Estado democrático de direito.
A vacina criada pelo Supremo poderá se tornar ineficaz se o Congresso vier a aprovar a anistia ou se o próximo presidente da República conceder indulto aos condenados, como prometeram os pré-candidatos Tarcísio Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo) e Ratinho Júnior (PSD). O entendimento da maioria dos ministros do Supremo é de que em crimes contra o Estado democrático de direito não cabe anistia nem indulto, o que deve resultar em novo embate em 2026 ou 2027.
Mesmo tendo sido condenado por todos os crimes que lhe foram imputados, o tenente-coronel Mauro Cid fez jus a um tratamento privilegiado. É o prêmio por ter firmado um acordo de delação premiada, o que o transformou em “réu colaborador”. Cid entregou o roteiro pronto e facilitou o trabalho da Polícia Federal, que montou o quebra-cabeça da tentativa de golpe com documentos, mensagens de texto e áudio extraídas das quebras de sigilo telefônico e telemático.