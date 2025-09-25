Anuário da Educação Básica expõe dados que explicam a tragédia brasileira

Edição de 2025 do Anuário Brasileio da Educação Básica foi divulgado nesta quinta-feira (25). Porthus Junior / Agencia RBS

Os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, divulgados nesta quinta-feira (25) explicam em parte a tragédia brasileira na educação no Brasil — mesmo que alguns indicadores tenham melhorado de um ano para o outro. Não é aceitável que em pleno século 21 o Brasil ainda tenha escolas sem água potável, sem banheiro e sem coleta de lixo (20%).

A falta de esgoto tratado em mais da metade das escolas não chega a ser novidade porque essa é a realidade da população em geral, mas atesta o quão distantes estamos do cumprimento da promessa de candidatos de norte a sul do país de transformar a educação em prioridade.

Produção do Todos pela Educação, em parceria com a Editora Moderna e a Fundação Santillana, o relatório está na 12ª edição e esmiuça dados que podem subsidiar as políticas públicas. Deveria ser a Bíblia das pessoas que em 2026 irão assessorar candidatos a governador e formular propostas para a área de educação. O mergulho nos números ajuda entender por que há tantas crianças que não aprendem ou abandonam a escola.

As desigualdades regionais ficam evidentes quando se compara a situação das escolas públicas de diferentes Estados. Na apresentação do relatório, o Todos pela Educação destaca, por exemplo, que a falta de água potável afeta três em cada 10 escolas públicas no Acre e em Roraima, a falta de energia elétrica atinge um terço das instituições públicas no Amazonas e a falta de banheiro é realidade em mais de 25% das escolas públicas em Roraima.

Para além dos problemas de infraestrutura, são estarrecedores os dados sobre remuneração dos professores. Por mais que o piso nacional do magistério seja lei desde 2008, quase um terço dos municípios brasileiros não pagavam o mínimo estabelecido para 40 horas semanais de trabalho em 2023 (os dados de 2024 ainda não estão disponíveis). Não por acaso, os que mais pagam são os que têm melhores resultados nas avaliações dos alunos, caso do Ceará, com 98,1% e do Piauí, com 93,8%.

A região Sudeste, a mais rica do Brasil, não remunera seus professores de acordo com a receita, o que é duplamente inexplicável. Na média, só 55,8% dos municípios da região pagam o piso. Em São Paulo, maior PIB do país, só 70% dos municípios respeitam a lei. No Rio, 50%, em Minas, 46,6%, e no Espírito Santo escassos 37%.

A situação não é muito diferente na Região Sul, com média de 65,4%, sendo Santa Catarina com 70%, Paraná com 65,9% e Rio Grande do Sul com 62%.