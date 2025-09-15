Alexandre de Moraes precisa virar a página do julgamento de Bolsonaro

Com o ex-presidente Jair Bolsonaro condenado a 27 anos de prisão, o ministro Alexandre de Moraes precisa desapegar do caso e focar no que é importante. Qual foi a última de Moraes? O ministro deu 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal apresentar um relatório sobre a escolta realizada no domingo para Bolsonaro ir ao hospital fazer exames.
Sem ser provocado pelo Ministério Público, Moraes implicou com o tempo que Bolsonaro ficou no hospital (das 10h às 14h) e pediu explicações para o fato de ele não ter retornado para a prisão domiciliar imediatamente após a realização do procedimento, a retirada de oito lesões de pele que agora passarão por biópsia para saber se são malignas ou não. Terminado o procedimento, por volta das 14h, o ex-presidente e seu médico, Claudio Birolini, saíram do edifício e ele ficou alguns minutos parado, em silêncio, enquanto o dermatologista conversava com a imprensa.
Havia algum risco de fuga? Zero. Bolsonaro foi ao hospital escoltado por policiais armados e voltou para a prisão domiciliar logo depois. As cobranças de Moraes à Polícia Penal soam como obsessão. Ele mesmo autorizou a ida ao hospital, onde o ex-presidente retirou os sinais e fez exames de acompanhamento do seu estado de saúde.
O ministro tem de se preocupar agora é com os deputados, senadores e governadores que trabalham pela aprovação da anistia, considerada inconstitucional pela maioria dos seus pares, incluindo Gilmar Mendes, que não é da Primeira Turma. Se Bolsonaro ficar no hospital meia hora a mais ou a menos, não é isso que vai fazer diferença.