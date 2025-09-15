Alexandre de Moraes precisa virar a página do julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro deixou hospital acompanhado por agentes. EVARISTO SA / AFP

Sem ser provocado pelo Ministério Público, Moraes implicou com o tempo que Bolsonaro ficou no hospital (das 10h às 14h) e pediu explicações para o fato de ele não ter retornado para a prisão domiciliar imediatamente após a realização do procedimento, a retirada de oito lesões de pele que agora passarão por biópsia para saber se são malignas ou não. Terminado o procedimento, por volta das 14h, o ex-presidente e seu médico, Claudio Birolini, saíram do edifício e ele ficou alguns minutos parado, em silêncio, enquanto o dermatologista conversava com a imprensa.

Havia algum risco de fuga? Zero. Bolsonaro foi ao hospital escoltado por policiais armados e voltou para a prisão domiciliar logo depois. As cobranças de Moraes à Polícia Penal soam como obsessão. Ele mesmo autorizou a ida ao hospital, onde o ex-presidente retirou os sinais e fez exames de acompanhamento do seu estado de saúde.