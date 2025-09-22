Rosane de Oliveira

Exílio mais longo 
Análise

Agora sim, Eduardo Bolsonaro tem motivos para não voltar ao Brasil

Deputado e blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por coação em processo judicial

