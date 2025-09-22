Rosane de Oliveira

Bastidores políticos
Notícia

A seis meses do prazo de renúncia, Leite ainda não decidiu destino político

Coluna traz ainda Fortunati de volta ao PT, Republicanos saindo do governo e Mano Changes trocando de partido, entre outras informações exclusivas

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS