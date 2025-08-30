Zucco responde a Covatti e diz que é "candidatíssimo" a governador

Zucco (E) e Sanderson (D) estiveram com Bolsonaro em junho deste ano e tiveram aval do ex-presidente para concorrer. Ezequiel Lemos / Divulgação

Depois de ler a reportagem da coluna sobre a aposta da federação PP-União Brasil na candidatura de Covatti Filho a governador, em aliança com o PL, o deputado Luciano Zucco pediu para ampliar sua manifestação contrária a qualquer movimento nesse sentido.

O deputado diz que isso não existe e que ainda nesta semana almoçou com os presidentes nacionais do PP, Ciro Nogueira, e do PL, Valdemar Costa Neto, e nada foi dito sobre a hipótese levantada por Vilson Covatti de ter o deputado Ubiratan Sanderson como vice e ele como candidato ao Senado.

— Não existe isso. Não sei de onde Covatti pode ter tirado essa ideia. Sou candidatíssimo ao Piratini, com Sanderson e o deputado Marcel van Hattem disputando as vagas no Senado — disse Zucco, preocupado com o prejuízo que a afirmação de Covatti pai possa causar a sua candidatura.

Zucco diz que o PL está conversando com o PP e que ele tem interesse em ver a direita unida na eleição, mas não há hipótese de não ser candidato. Mesmo confrontado com a afirmação de líderes do Progressistas de que não teria sentido um partido do tamanho do PP, com o maior número de prefeitos e vereadores, ser coadjuvante de outros dois menores (PL e Novo), Zucco mantém a oferta da vaga de vice.

Ele também diz desconhecer a pesquisa que avaliou as fragilidades e as fortalezas de cada possível candidato e constatou que, hoje, Eduardo Leite e Manuela D’Ávila estão à frente de Van Hattem na disputa do Senado.