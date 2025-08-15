Zucco explica por que não fez o churrasco pretendido na visita a Bolsonaro

Zucco é um dos parlamentares autorizados a visitar Bolsonaro. Mario Agra / Câmara dos Deputados / Divulgação

Autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, o deputado federal Luciano Zucco (PL) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira (14) e acabou virando protagonista de uma saia justa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Antes da visita, Zucco disse que levaria uma picanha para assar na casa de Bolsonaro. Mais tarde, Michelle fez uma publicação no Instagram dizendo que “tal evento não ocorreu”.

Zucco disse à coluna que nunca afirmou que o churrasco tivesse sido realizado. Em nota, o deputado escreveu: “Nunca afirmei que o churrasco que pretendia assar para o presidente Bolsonaro ontem de fato aconteceu. Era apenas uma intenção, uma boa intenção, que não foi efetivada devido ao estado de saúde em que ele se encontrava. Por isso, fiz uma visita rápida e fui embora para não atrapalhar seu repouso. Peço desculpas a ele e à primeira-dama é a minha atitude causou desconforto a sua família”.