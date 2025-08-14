Zanchin comemora criação do 14º salário, previsto no marco regulatório da educação

Deputado Vilmar Zanchin (MDB). Raul Pereira / ALRS / Divulgação

Anunciado na quarta-feira (13) pelo governo do Estado, o pagamento de 14º salário a professores, diretores e servidores das escolas que atingirem metas de melhoria do Ideb é uma das diretrizes previstas no Marco Legal da Educação Gaúcha, aprovado em 2023 pela Assembleia. Encabeçado pelo então presidente Vilmar Zanchin (MDB), o arcabouço legal reúne uma série de parâmetros para qualificar o ensino público gaúcho a médio e longo prazo.

— Fiquei feliz ao ver que mais uma diretriz do Marco Legal da Educação Gaúcha está sendo tirada do papel pelo governador Eduardo Leite. Sempre acreditei na importância de reconhecer e valorizar o trabalho de quem está na linha de frente da aprendizagem. Trata-se de um incentivo justo e bem-vindo, que ajudará a alavancar os resultados nas escolas — comemora Zanchin.

Construído ao longo de 2023 a partir de debates com a sociedade civil, consultas a especialistas nacionais e inspiração em experiências exitosas como a do Ceará, o Marco Legal da Educação estabeleceu fundamentos para melhorar os índices de aprendizagem no Rio Grande do Sul.

Pela legislação, ficaram previstos a criação da Política Estadual de Educação Profissional e Técnica, o Compromisso Estadual pela Alfabetização na Idade Certa e a Política Estadual de Fortalecimento da Carreira do Magistério Público, entre outros pontos.