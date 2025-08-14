Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Plano de incentivos
Notícia

Zanchin comemora criação do 14º salário, previsto no marco regulatório da educação

Essa foi uma das medidas sugeridas nos debates promovidos pelo deputado do MDB quando presidiu a Assembleia

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS