Volta às aulas no RS tem reabertura de escola fechada há dois anos em função da enchente

Izabel, Raquel e Leite foram até Lajeado celebrar a retomada das aulas na escola estadual. Gustavo Peres / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A volta às aulas para o segundo semestre de 2025 teve um gostinho especial para a comunidade escolar do Colégio Estadual Castelo Branco, em Lajeado. Fechada há dois anos depois de ser devastado pelas enchentes, a escola Castelinho voltou a receber alunos e professores nesta segunda-feira (4), com direito a presença do governador Eduardo Leite e das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.

O governo estadual destinou R$ 2,6 milhões para as reformas necessárias para a estrutura da escola, que é a maior de Lajeado. As reformas incluíram a substituição do piso de madeira, melhorias no auditório e adaptações para tornar a estrutura mais resiliente a eventos meteorológicos extremos.

Além da retomada das atividades, com cerca de 800 alunos, o colégio completa 60 anos em 2025 e foi escolhido para simbolizar a resistência da comunidade escolar diante das catástrofes climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024.

— O Castelinho, que estamos devolvendo hoje para a comunidade, é um exemplo da superação dos desafios, que são muitos. As obras seguem e, até o final do ano, teremos uma escola verdadeiramente resiliente. Da mesma forma, as obras estão acontecendo por todo o Estado. São centenas de escolas que por décadas não tiveram a manutenção adequada — destacou Leite.

Entusiasmada, Raquel celebrou a reconstrução da escola, destacando que a entrega é de uma escola segura e acolhedora, "onde os professores ensinam e os estudantes aprendem". A emoção também tomou conta da diretora da Castelo Branco, Evenize Pires, que celebrou o retorno para a instituição:

— Depois de 23 meses de termos saído daqui, hoje celebramos nosso retorno a este lugar tão especial. E neste dia nos cabe agradecer por toda a ajuda daqueles que nos estenderam a mão. Agradeço a todos que estão aqui hoje, nesse espaço reformado com muito amor e carinho e também aos que nos receberam e tiveram cuidado conosco neste tempo — agradeceu.