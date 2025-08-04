Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fim da espera
Notícia

Volta às aulas no RS tem reabertura de escola fechada há dois anos em função da enchente

Governador Eduardo Leite foi a Lajeado reinaugurar Colégio Estadual Castelo Branco

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS