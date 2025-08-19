Vice-governador recomenda leitura para fugir das telas

Gabriel Souza participou de surpresa na Feira do Livro de Arroio do Meio. Joel Vargas / Divulgação

Em roteiro pelo Vale do Taquari nesta terça-feira (19), o vice-governador Gabriel Souza fez uma parada extra em Arroio do Meio. Depois de visitar o Hospital São José, onde conferiu a estrutura da UTI que recebeu 10 leitos do programa Inverno Gaúcho, Gabriel apareceu de surpresa no lançamento da 32ª Feira do Livro do município.

O tema deste ano, “Palavras em Movimento”, ganhou um simbolismo especial: o barco, antes associado à tragédia das enchentes, agora é ressignificado como “Barco Esperança”, símbolo de resiliência e possibilidades.

Gabriel, que assumidamente é um leitor voraz, aproveitou para dividir suas leituras recentes, de Clarice Lispector a Tabajara Ruas, passando até por Moby Dick. Neste ano, mesmo com a agenda apertada de vice-governador, ele já leu 19 livros.

— Eu gosto de dar livros de presente e incentivo muito minha filha a cultivar esse hábito, porque a leitura amplia o vocabulário e faz bem para a saúde mental. É um exercício de afastamento das telas que, convenhamos, nos consomem tanto — disse o vice-governador.