Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Crônica de despedida
Verissimo, o gênio imortal, será eterno como o pai

Escritor parou de produzir quando teve o AVC, mas será lembrado pela obra que despertou o interesse pela leitura em diferentes gerações

