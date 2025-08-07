Van Hattem ocupou a cadeira de presidente, que disputou em 2023 e 2025

Por duas vezes, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) tentou ser presidente da Câmara na atual legislatura. Na primeira, em 2023, fez 19 votos, contra 464 de Arthur Lira (PP-AL). Na segunda, 31. Hugo Motta (Republicanos-PB), se elegeu com 444.
Esse fracasso foi lembrado nos últimos dias, quando o deputado gaúcho se aboletou na cadeira do presidente ao melhor estilo “daqui não saio, daqui ninguém me tira”.
Van Hattem está no segundo mandato de deputado federal e será candidato ao Senado em 2026, em aliança com o PL, que lançou o deputado federal Luciano Zucco para o Palácio Piratini.
Na noite de quarta-feira (6), quando Motta chegou ao plenário para ocupar seu lugar — depois de uma reunião de líderes da qual só não participaram representantes do Novo e do PL —, encontrou a cadeira ocupada por Van Hattem, que não comandou sessão alguma, mas garantiu fotos e vídeos no lugar que disputou para marcar posição, já que sabia ser uma eleição impossível.