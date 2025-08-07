Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Presidente de faz-de-conta
Análise

Van Hattem ocupou a cadeira de presidente, que disputou em 2023 e 2025

Na primeira eleição o deputado fez 19 dos 513 votos e na segunda, 31

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS