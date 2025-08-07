Van Hattem ocupou a cadeira de presidente, que disputou em 2023 e 2025

Van Hattem (sentado, de costas) foi retirado da cadeira da presidência da Câmara quando Hugo Motta (centro) chegou para retomar os trabalhos. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Por duas vezes, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) tentou ser presidente da Câmara na atual legislatura. Na primeira, em 2023, fez 19 votos, contra 464 de Arthur Lira (PP-AL). Na segunda, 31. Hugo Motta (Republicanos-PB), se elegeu com 444.

Esse fracasso foi lembrado nos últimos dias, quando o deputado gaúcho se aboletou na cadeira do presidente ao melhor estilo “daqui não saio, daqui ninguém me tira”.

Van Hattem está no segundo mandato de deputado federal e será candidato ao Senado em 2026, em aliança com o PL, que lançou o deputado federal Luciano Zucco para o Palácio Piratini.