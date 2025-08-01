União é condenada a ressarcir governo do RS em caso de fraudes no home care

Governo do RS obteve vitória na Justiça. Leandro Osório / Especial Palácio Piratini

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A União foi condenada ao pagamento de R$ 2 milhões para o Estado do Rio Grande do Sul como ressarcimento por valores bloqueados das contas do Estado destinadas ao custeio dos serviços de home care, nome dado ao atendimento médico domiciliar. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso.

A Justiça acolheu o argumento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), de que a Lei nº 8.080/90 atribui ao Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento de tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), como é o caso do home care.

— A sentença reiterou que, havendo a condenação ao SUS para a prestação do atendimento, cabe à União o financiamento deste procedimento. A atuação especializada da PGE-RS tem sido essencial para que o Estado tenha um olhar mais atento a esses processos, seja evitando possíveis fraudes ou buscando reaver junto à União esses valores — explica o procurador Lourenço Floriani Orlandini.

Em março deste ano, o Grupo de Investigação da RBS (GDI) revelou supostas fraudes no sistema de home care na região metropolitana de Porto Alegre. A fraude envolveria a adulteração de laudos, assinaturas e carimbos para justificar decisões judiciais que obrigam o poder público a custear o atendimento.

À época, em entrevista à Rádio Gaúcha, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, informou a identificação de casos de conluio entre empresas e familiares de pacientes para superfaturar serviços. Investigações administrativas da PGE-RS identificaram a prestação de serviços superfaturados, atendimentos que não foram feitos e também a falsificação de orçamentos para burlar licitações.