Um ano após criação do Estadia Solidária, mais de mil famílias de Porto Alegre ainda dependem do auxílio

Sebastião Melo durante evento sobre o programa, em 2024. Cesar Lopes / PMPA

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Criado em julho de 2024 para auxiliar quem teve de deixar suas casas em função da enchente em Porto Alegre, o programa Estadia Solidária ainda atende 1.003 famílias. Desde o início do benefício, 4.556 famílias da Capital foram contempladas, com investimento do município que chega a R$ 33,1 milhões.

O programa garante um auxílio mensal de R$ 1 mil, por até 12 meses, para quem ficou desalojado ou desabrigado e aguarda uma nova moradia. O montante destinado às famílias é complementado pelo governo do Estado e por doações, que já pagaram cerca de R$ 8 milhões — totalizando R$ 41 milhões de benefício.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), as 3.553 famílias que não recebem mais o benefício retornaram ao lar ou foram contempladas pelo Compra Assistida, do governo federal, ou atingiram o prazo máximo.

— O Estadia Solidária foi estruturado com agilidade e sensibilidade para dar uma resposta concreta às famílias que perderam tudo com a enchente. Trata-se de uma política pública emergencial, mas com impacto real na reconstrução da vida das pessoas — afirma o secretário de Assistência Social, Matheus Xavier.