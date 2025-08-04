Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Benefício
Notícia

Um ano após criação do Estadia Solidária, mais de mil famílias de Porto Alegre ainda dependem do auxílio

Programa paga R$ 1 mil mensais para famílias da Capital que tiveram de deixar suas casas em função da enchente

Henrique Ternus

