Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Impulso
Notícia

Turismo rural deve transformar a agricultura familiar no Rio Grande do Sul

Ministro Celso Sabino assinará durante a Expointer portaria que regulamenta atividade complementar nas propriedades

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS