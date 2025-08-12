Turismo rural deve transformar a agricultura familiar no Rio Grande do Sul

Ministro do Turismo, Celso Sabino, estará na Expointer em setembro. Jodson Alves / Agência Brasil

Na visita que fará à Expointer, no início de setembro, o ministro do Turismo, Celso Sabino, vai assinar a portaria que regulamenta o turismo rural como segunda atividade nas propriedades rurais. O que hoje é uma atividade incipiente deverá ganhar escala e aumentar a renda nas terras que tiverem disposição para receber turistas, oferecendo hospedagem e refeição, além de vender diretamente o que a família produz.

A confirmação da visita e da assinatura da portaria entusiasmou o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, que pretende usar a Expointer como vitrine para divulgar o turismo no Rio Grande do Sul.

Santini já foi secretário do Desenvolvimento Rural. Saiu para assumir o Turismo, mas a agricultura familiar não saiu dele, e desde o primeiro dia trabalha para integrar as duas atividades.

— O turismo rural é transformador como atividade acessória à exploração agrícola da propriedade — entusiasma-se o secretário.