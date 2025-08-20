TRF4 anula condenação de Walter Lidio Nunes e Ministério Público não recorre

Engenheiro Walter Lidio Nunes recorreu da condenação e provou que não escreveu, não aprovou e não autorizou a divulgação de nota. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O engenheiro Walter Lidio Nunes está definitivamente livre da condenação imposta pela divulgação, em 2022, de uma nota considerada de teor golpista, assinado pelo então presidente da Sociedade de Engenharia, Luiz Roberto Ponte. Walter Lidio recorreu da condenação e provou que não escreveu, não aprovou e não autorizou a divulgação da nota, embora seu nome tenha constado no texto.

Ao julgar habeas corpus impetrado pela defesa de Walter Lidio, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) entendeu por trancar o processo criminal que tramitava na Justiça, anulando a condenação, mas o Ministério Público ainda poderia recorrer.

Esgotado o prazo, o MP não recorreu, e, com isso, Walter Lidio dá por encerrado esse episódio que lhe causou sofrimento e vergonha.

O TRF4 reconheceu que o nome de Walter Lidio foi incluído no manifesto sem sua anuência, conforme testemunharam as pessoas que acompanharam o assunto. Ele ainda expôs e reforçou a sua posição contrária e discordante num artigo publicado em ZH, intitulado “Democracia, um antídoto contra o golpismo”.