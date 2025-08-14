Telefone 156 receberá denúncias sobre fraudes no programa Compra Assistida

Diretor-geral do Demhab, André Machado, e prefeito Sebastião Melo. Pedro Piegas / PMPA / Divulgação

O telefone 156 da prefeitura de Porto Alegre ganhou mais uma funcionalidade. Agora, a Central do Cidadão também recebe denúncias sobre possíveis fraudes ou irregularidades na modalidade Compra Assistida do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução.

— O objetivo é proteger o dinheiro público e garantir que o benefício chegue a quem mais precisa, com segurança e agilidade. Para isso, precisamos do engajamento de toda a comunidade — diz o diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado.

Como Porto Alegre responde por quase 60% do programa Compra Assistida no Rio Grande do Sul, André diz que é importante ter um canal para recebimento de denúncias, seja por perceber que um documento foi adulterado ou por denúncia de fraude.