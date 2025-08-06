Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Tiro no pé
Opinião

Taxação de 100% para chips importados pelos EUA tem jeito de blefe de Trump

Se cumprir ameaça, presidente norte-americano pode quebrar indústrias dos Estados Unidos e provocar inflação

