Taxação de 100% para chips importados pelos EUA tem jeito de blefe de Trump

Donald Trump anunciou intenção nesta quarta-feira (6). WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sabe a última do presidente Donald Trump? Ameaçou taxar em 100% os chips semicondutores importados pelos Estados Unidos, exceto o das empresas que se comprometerem a fabricá-lo em território americano.

A ameaça faz sentido dentro do seu projeto de reindustrializar os Estados Unidos e fabricar em território nacional o que hoje é montado em países onde a mão de obra é mais barata. Só que aplicar uma tarifa de 100% nos chips que estão em todos os produtos eletrônicos pode simplesmente quebrar indústrias americanas ou provocar inflação.

A ameaça tem jeito de blefe — até porque Trump não disse quando entram em vigor essas tarifas. Convém lembrar que quando começou a anunciar seus tarifaços a torto e a direito, começaram a faltar iPhones nas lojas da Apple e os consumidores dos Estados Unidos se rebelaram e as indústrias pediram água.

Dado que a maioria dos chips usados na fabricação de computadores, TVs, carros, refrigeradores e todos os produtos eletrônicos vem da Ásia — especialmente da China e de Taiwan — é improvável que Trump cumpra a ameaça.

Ao Brasil, que também é importador de chips, essa deve ser uma preocupação maior. Grave é o sinal dado por Trump ao impor tarifas de 50% à Índia, com a alegação de que é uma punição por comprar diesel da Rússia.