Slogan de Juliana Brizola é eleito o melhor do Brasil em premiação de marketing político

Foto registrada durante a campanha levou o bronze em Melhor Foto de um Momento Político. Mariana Ramos / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

A campanha de Juliana Brizola (PDT) à prefeitura de Porto Alegre em 2024 foi vencedora do prêmio considerado o mais importante da comunicação política nacional. A ação “Confia. Agora é Brizola! – Renasce um ícone no Sul do Brasil”, idealizada pela Agência Condão, venceu o Prêmio CAMP Brasil na categoria Melhor Slogan Eleitoral.

Comandada pelo publicitário Tiago Brum, a agência também levou o bronze em Melhor Foto de um Momento Político, registrada também durante a campanha de Juliana. A imagem, captada no bairro Partenon pelas lentes da jornalista Mariana Ramos, mostra a então candidata conversando com uma menina que carregava no colo. A garota aguardava vaga em uma creche, e a cena foi usada para reforçar o discurso da campanha sobre educação.

Além do trabalho com Brizola, a Condão recebeu duas pratas: uma na categoria Melhor Case Atemporal Institucional, com o projeto "Pedro Simon: a blindagem do PMDB-RS em meio aos manifestos sociais"; e outra pelo trabalho produzido para o prefeito de Rio Pardo, Rogério Monteiro (MDB), intitulado “Como um jingle embalou uma virada histórica no RS”

A cerimônia do CAMP Brasil ocorreu em São Paulo na segunda-feira (25). Outro slogan premiado foi de Airton Souza (PL), eleito prefeito de Canoas no ano passado. Elaborado pela Critério, a campanha "Nossa gente merece respeito" recebeu o bronze na categoria.