Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Notícia

Slogan de Juliana Brizola é eleito o melhor do Brasil em premiação de marketing político

Agência Condão, responsável pela estratégia, também levou prêmios com cases sobre Pedro Simon e prefeito de Rio Pardo

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS